Азиатские индексы - 01-04-21

ТОКИО, 1 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 1 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.72% и составил 29388.87 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.19% и составил 1957.64 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.71% и составил 3466.33 пункта, а HANG SENG вырос на 1.97% и составил 28938.74 пункта.