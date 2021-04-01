Азиатские индексы - 01-04-21
ТОКИО, 1 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 1 апреля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.72% и составил 29388.87 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.19% и составил 1957.64 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.71% и составил 3466.33 пункта, а HANG SENG вырос на 1.97% и составил 28938.74 пункта.
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