ЕС получил в первом квартале на 73 млн доз вакцин меньше, чем ожидалось

27 стран Евросоюза за период с 27 декабря по 4 апреля получат в общей сложности около 107 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом сообщила в четверг еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

"К концу этой недели ЕС получит 107 млн доз вакцин", - сказала она. Ранее Еврокомиссия информировала, что, согласно контрактам, в ЕС должно было поступить в первом квартале 180 млн доз.

В ходе саммита ЕС 25-26 марта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС должен получить в первом квартале 66-67 млн доз вакцины компаний Pfizer и BioNTech, 10 млн доз препарата компании Moderna и 30 млн доз вакцины фирмы AstraZeneca. Еврокомиссия отметила, что AstraZeneca поставила лишь четверть законтрактованного на первый квартал объема. Это удалось частично компенсировать за счет принятого в январе решения Европейского агентства лекарственных препаратов, что из одного флакона вакцины Pfizer страны ЕС должны извлекать шесть доз вакцины вместо расчетных пяти за счет использования шприцев с дозировкой повышенной точности. Это решение позволило Pfizer несколько превысить количество поставленных в ЕС доз вакцины по сравнению с контрактным объемом, несмотря на то, что реальное количество поставленных флаконов вакцины оказалось меньшим, чем планировалось. Впрочем, поскольку контракты с Еврокомиссией фиксируют лишь число готовых к употреблению доз, статистику удалось исправить,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Дефицит вакцины значительно замедлил кампанию вакцинации в Евросоюзе - в большинстве страны ЕС массовая вакцинация еще не началась, прививки делаются приоритетным группам населения, а остальные граждане смогут их получить лишь к середине или даже концу весны. На этом фоне в марте эпидемическая ситуация в Европе резко ухудшилась, началась третья волна пандемии, что привело к возобновлению жестких карантинов там, где они были зимой ослаблены.