“Гражданский совет” призывает объединиться, чтобы выйти из сложившейся в стране тяжелой ситуации

Общественная организация “Гражданский совет”, основанная героем Республики Арцах, генерал-майором Вооруженных сил Армении Аркадием Тер-Тадевосяном (командос), призывает армянскую интеллигенцию, общественных и политических деятелей объединиться, чтобы выйти из сложившейся в стране тяжелой ситуации. Как сообщает «Арменпресс», на пресс-конференции 1 апреля член общественной организации “Гражданский совет” Татул Манасерян зачитал заявление Совета.

“Годы, прожитые героем Арцаха, генерал-майором Аркадием Тер-Тадевосяном, были годами высокой миссия и ответственности за Родину. В последний период своей земной жизни он успел не только оформить свое политическое завещание, но и сформировал и возглавил целую армию соратников-единомышленников, преданных Родине.

10 ноября 2020 года Герой Арцаха объявил: “В этот критический момент спасения Родины и выхода из сложившейся тяжелой ситуации необходимо создать Гражданский совет, в состав которого войдут представители армянской интеллигенции, общественные и политические деятели, которым доверяет общество”.

Созданная им команда уверена, что, сейчас как никогда, именно от нас зависит судьба армянского народа и армянского государства”.

В заявлении “Гражданского совета” отмечается, что в этой тяжелой ситуации не остается ничего другого, как сплотиться, чтобы усилиями всех боеспособных и конкурентоспособных сил, действующих в Армении и диаспоре претворить в жизнь Заветы Командоса, построить жизнеспособное и мощное национальное государство.