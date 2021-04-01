Национальный совет Словакии принял резолюцию по Нагорному Карабаху

В ходе 25-го пленарного заседания Парламента Словакии 1 апреля Национальным советом единогласно была принята резолюция по Нагорному Карабаху, представленная депутатом от партии SMER-SD/социальных демократов Национального совета Словацкой Республики, председателем Комиссии по внешним отношениям Мариан Керри (Marián Kéry).

Как передает «Арменпресс», в резолюции строго осуждаются убийства мирных жителей, уничтожение памятников и гражданских инфраструктур, культурного и религиозного наследия, выражается обеспокоенность в связи с военной вовлеченностью третьих стран в конфликт и их дестабилизирующей ролью. Подчеркивается, что процесс достижения длительного мира и определения будущего правового статуса Нагорного Карабаха должен осуществляться под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Выражается глубокая озабоченность по поводу того, что военнопленные и другие насильственно задержанные гражданские лица, до сих пор не освобождены согласно положениям Женевской конвенции 1949 г. и международного гуманитарного права.

Резолюция призывает правительство Словакии, Евросоюз и международные организации обеспечить надлежащее расследование всех обвинений в военных преступлениях, в том числе в использовании кассетных боеприпасов, немедленное освобождение всех военнопленных и мирных жителей, доступ международных гуманитарных организаций в Нагорный Карабах без ограничений.

Это уже вторая резолюция по последней 44-дневной войне, развязанной Азербайджаном против Нагорного Карабаха, которую принял Национальный совет Словакии.

Первая резолюция О продолжающемся конфликте в Нагорном Карабахе была принята Национальным советом Словацкой Республики 22 октября 2020 года.

Национальный совет Словацкой Республики

Резолюция О Нагорном Карабахе

1 апреля 2021 года

Национальный совет Словацкой Республики

А. Учитывая заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе и вокруг него, подписанное Арменией, Азербайджаном и Россией 9 ноября 1920 года;

Б. Строго осуждая убийства мирных жителей, уничтожение строений гражданской инфраструктуры, памятников культурного и религиозного наследия;

В. Выражая озабоченность по поводу военной вовлеченности третьих стран в конфликт и их дестабилизирующей роли;

Г. Подчеркивая, что процесс достижения длительного мира и определения будущего правового статуса Нагорного Карабаха должен осуществляться под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ;

Д. Выражая глубокую озабоченность в связи с тем, что все военнопленные и другие насильственно задержанные лица, включая и гражданских лиц, не были освобождены в соответствии с положениями Женевской конвенции (III) 1949 г. и международного гуманитарного права

Призываем правительство Словацкой Республики, Евросоюз и международные организации обеспечить:

- надлежащее расследование всех обвинений в военных преступлениях, в том числе в использовании кассетных боеприпасов;

- немедленное освобождение всех военнопленных и гражданских лиц;

- допуск международных гуманитарных организаций в Нагорный Карабах без ограничений.