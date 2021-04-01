Президент Словакии утвердила состав правительства во главе с премьером Эдуардом Хегером

Президент Словакии Зузана Чапутова утвердила в четверг состав правительства республики во главе с премьер-министром Эдуардом Хегером. Торжественная церемония их назначения состоялась в президентском дворце в Братиславе и транслировалась словацкими телеканалами,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Клянусь быть верным конституции и законам Словакии", - сказал Хегер.

В состав правительства вошли представители четырех политических объединений: правоцентристская партия "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ), либерально-консервативная партия "За людей", либеральная партия "Свобода и солидарность" (СиС) и правоцентристское политическое движение "Мы - семья". Хегер - выдвиженец ОЛНЛ.

Правительство Хегера сменило кабинет Игора Матовича, составленный этими партиями в марте 2020 года, отставку которого Чапутова приняла во вторник. Она была вызвана кризисом в правительственной коалиции после покупки страной по инициативе Матовича, являющегося председателем ОЛНЛ, не зарегистрированной в Евросоюзе российской вакцины против коронавируса "Спутник V".