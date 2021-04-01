Падение экономики Чехии из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, составило в 2020 году 5,6% и стало крупнейшим в истории республики, образованной 1 января 1993 года. Это официально подтвердило в четверг на своем сайте Чешское статистическое управление, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Падение ВВП Чехии в 2020 году стало крупнейшим в истории республики, - отмечается в документе. - Экономика республики, которая до этого росла в течение шести лет, просела [на фоне пандемии] на 5,6%".

Наиболее негативно ограничения из-за пандемии отразились на гостиничной и туристической отраслях, торговли и транспортной отрасли. Зафиксировано падение производства, так как часть промышленных предприятий страны была остановлена во время первой волны пандемии. Жители республики из-за опасений ухудшения финансовой ситуации сократили расходы, что негативно отразилось на потребительском спросе. Уменьшилась также инвестиционная активность.