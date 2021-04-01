Омбудсмен Армении поздравил ассирийскую общину с Новым годом
Защитник прав человека Республики Армения поздравил представителей ассирийской общины с ассирийским Новым годом - Хаб-Ниссаном. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.
В послании, в частности, говорится:
“Уважаемые представители ассирийской общины в Армении!
Горячо поздравляю Вас с ассирийским Новым годом - Хаб-Ниссаном.
Пускай этот древний праздник, символизирующий возрождение природы, принесет здоровье и счастье семьям дружественных ассирийцев.
Как Защитник прав человека, считаю важным, чтобы проживающие в Армении национальные меньшинства имели возможность сохранять и развивать свои национальные традиции и ценности.
Желаю, чтобы ассирийская община Армении, которая является частью рассеянных по всему миру ассирийцев, продолжала сохранять и развивать свою многовековую культуру и литературу”, - говорится в поздравительном послании Омбудсмена.
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