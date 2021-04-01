Омбудсмен Армении поздравил ассирийскую общину с Новым годом

Защитник прав человека Республики Армения поздравил представителей ассирийской общины с ассирийским Новым годом - Хаб-Ниссаном. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

В послании, в частности, говорится:

“Уважаемые представители ассирийской общины в Армении!

Горячо поздравляю Вас с ассирийским Новым годом - Хаб-Ниссаном.

Пускай этот древний праздник, символизирующий возрождение природы, принесет здоровье и счастье семьям дружественных ассирийцев.

Как Защитник прав человека, считаю важным, чтобы проживающие в Армении национальные меньшинства имели возможность сохранять и развивать свои национальные традиции и ценности.

Желаю, чтобы ассирийская община Армении, которая является частью рассеянных по всему миру ассирийцев, продолжала сохранять и развивать свою многовековую культуру и литературу”, - говорится в поздравительном послании Омбудсмена.