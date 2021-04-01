В Ереване состоится концерт, посвященный Мишелю Леграну

Гарри Кёсьян и его джаз-квартет выступят с концертом, посвященным всемирно известному композитору Мишелю Леграну.

Как передает «Арменпресс», концертный вечер состоится 10 апреля в концертном зале Арама Хачатуряна.

Выступят Варшам Геворкян, Алла Саакян, Карина Игнатян, Сона Умроян, Нелли Манукян, Армен Овакимян и Армен Мовсисян.

Прозвучат любимые произведения Мишеля Леграна, его известные джазовые хиты и произведения самого Гарри Кёсьяна. Кёсьян на своей официальной странице в Facebook сделал запись, отметив, что будут исполнены его новые произведения.

Соорганизатором вечера является Национальный филармонический оркестр Армении.

Французский композитор армянского происхождения, пианист, аранжировщик, дирижер и певец, трехкратный обладатель Национальной кинопремии США “Оскар”, пятикратный обладатель “Грэмми” и премии “Золотой глобус” Мишель Легран - сын композитора Раймонда Леграна и сестры армянского дирижера Жака Хеляна Марсель Тер-Микаелян.

Мишель Легран в Парижской консерватории учился в классе фортепиано. Ему преподавали Люсиет Дескав и Надя Буланже. Как и его сестра Кристиан Легран, которая была участницей различных вокальных джазовых коллективов (Blue Stars, Double Six, Swingle Singers), Мишель Легран стал одержим джазом после того как в 1947 году услышал Dizzy Gippelsey. Мишель начал сотрудничать с ними спустя несколько лет, написав в 1952 году музыку для европейского турне Dizzy . За эту музыку Мишель Легран получил 3 Оскара.

Он написал музыку к более чем 200 фильмам и телефильмам. Альбом Леграна “I love Paris” имел огромный успех, было продано 8 миллионов копий. Легран завоевал мировую известность. Для альбома “Legrand Jazz” он в 1958 году в Нью-Йорке сделал записи с Майлзом Дайсоном, Джоном Колтрейном и Биллом Эвансом, став одним из первых европейцев, которые начали сотрудничать с гигантами современного джаза.