Армену Саркисяну верительные грамоты вручил новоназначенный посол Соединенного Королевства в Армении

Чрезвычайный и полномочный посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Армения Джон Галлахер вручил президенту Республики Армения Армену Саркисяну верительные грамоты. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.

Новоназначенный посол сказал, что он счастлив представлять Соединенное Королевство в Армении, и что он и его команда надеются на тесное сотрудничество во имя расширения и укрепления отношений между Соединенным Королевством и Арменией.

Посол передал президенту Армении приветствия от Ее Величества Королевы.

Президент Саркисян поздравил Джона Галлахера со вступлением на должность и выразил уверенность, что новоназначенный посол приложит все усилия для дальнейшего обогащения и продвижения армяно-британской межгосударственной повестки дня.

Придавая важное значение использованию всего потенциала сотрудничества, президент Саркисян и посол Галлахер в качестве перспективных направлений отметили сферы экономики, науки, образования и искусственного интеллекта. Обе страны могут сотрудничать и в решении международных вопросов, включая вопрос пандемии COVID-19 и изменения климата.