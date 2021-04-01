Владимир Путин с Ильхамом Алиевым обсудил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением было подчеркнуто, что ситуация в целом стабильная, режим прекращения огня строго соблюдается.

Учитывая, что в Баку прошли переговоры с вице-премьером России Алексеем Оверчуком, был обсужден ход урегулирования экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, которые осуществляются в соответствии с заявлениями от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, подписанным руководителями России, Армении и Азербайджана.

Была дана положительная оценка деятельности рабочей группы, действующей под сопредседательством трех стран.