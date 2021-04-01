В связи с кончиной Аркадия Тер-Тадевосяна создана комиссия по организации похорон

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подписал решение о создании комиссии по организации похорон Героя Республики Арцах, генерал-майора Вооруженных сил Аркадия Тер-Тадевосяна, легендарный коммандоса и утверждении ее состава. Как передает «Арменпресс», решение было опубликовано на сайте правительства Армении.

Председателем комиссии назначен министр обороны Вагаршак Арутюнян.

Аркафдий Тер-Тадевосян родился 22 мая 1939 года в Тбилиси, столице Грузинской ССР. Тер-Тадосян окончил Бакинское военное училище, затем Ленинградскую военно-транспортную академию. В 1988 году вступил в борьбу за освобождение Арцаха, принимал активное участие в военной подготовке добровольцев. В 1990 году он стал членом добровольческого отряда “Давид Сасунский”. В 1991 году был назначен начальником Управления военной обороны Комитета обороны Республики Армения. 30 октября 1991 года вновь созданные Арцахские силы самообороны в результате военной операции, проведенной под руководством Тер-Тадевосяна освободили стратегически важное село Тог в Гадрутском районе. В мае 1992 года он принимал активное участие в подготовке военной операции по освобождению города Шуши.

Аркадий Тер-Тадевосян (командос) скончался 31 марта 2021 года на 82-м году жизни.