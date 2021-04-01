Правительство внесло изменения в Закон Республики Армения “Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности и должности государственной службы”, которым устанавливается, что бенефициары социального пакета смогут пользоваться услугами спортивных залов.

Как передает «Арменпресс», новым решением к возможностям социального пакета добавляется еще одна - бесплатное пользование услугами спортивно-оздоровительных и спортивных комплексов, бассейнов и других спортивных организаций, а также погашение студенческих кредитов по государственной субсидии.

До сих пор соцпакет включал оплату отдыха в Армении и в Арцахе, погашение ежемесячной платы по ипотечному кредиту, погашение платы за обучение, приобретение минимального пакета дополнительных услуг по страхованию здоровья бенефициара и члена семьи бенефициара.

Необходимости дополнительных финансовых средств в связи с принятием проекта нет. Увеличение или уменьшение расходов и доходов государственного бюджета или бюджета органов местного самоуправления не предусматривается.