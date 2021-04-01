Рейтинговых списков не будет: Парламент Армении в первом чтении принял проект изменений

Национальное собрание Армении в первом чтении приняло законопроект о внесении изменений и дополнений в Конституционный закон “Избирательный кодекс Республики Армения”, который предусматривает снятие рейтинговых списков и проведение выборов в простом пропорциональном избирательном порядке. Как сообщает «Арменпресс», за законопроект проголосовали 83 депутата.

Проект предусматривает исключение рейтингового списка, также и определенные правила проведения выборов в условиях эпидемии.

Фракция “Просвещенная Армения” категорически была против проекта. Об этом в своем выступлении от имени фракции заявил ее руководитель Эдмон Марукян. “Я официально объявляю, что если правила игры изменятся, легитимность парламентских выборов будет поставлена под сомнение”.

Он отметил, что рейтинговая избирательная система в пропорциональной избирательной системе. Выборы в Армении проводятся по пропорциональной избирательной системе. “Не избирательная система была злом, злом была раздача денег по избирательной системе. Если вы у власти, не позволяйте быть этому”, - сказал Марукян, настаивая на том, что ни в одной из оппозиционных сил Армении нет консенсуса относительно изменения Кодекса в зале Парламента.

Рубен Рубинян от имени фракции “Мой шаг” процитировал слова Эдмона Марукяна из его выступления в Национальном Собрании 22 октября 2018 года, когда обсуждались поправки в Избирательный кодекс. “Избирательный кодекс изменяется, кодекс, который я критиковал, критиковала наша партия, изменяется рейтинговая избирательная система, о которой я говорил, что проблема в территориальной рейтинговой системе”.

Власти уверяют, что это изменение упростит Избирательный процесс, но это не означает отказа от пакета Избирательного кодекса.

Ранее правительство пакет поправок к новому Избирательному кодексу направило в Венецианскую комиссию для консультирования.