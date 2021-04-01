 Принято решение об изменениях в порядке приема в вузы Армении

Правительство внесло изменения в порядок приема в вузы Армении в 2021 году. Как сообщает «Арменпресс», министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян сообщил, что прием будет проходить в два этапа. “На первом этапе абитуриенты выберут один вуз, одну конкретную специальность, заполнят заявку. Все заявки будут в электронном виде. Будут проведены экзамены, объявлены их результаты, а также количество вакансий по вузам и специальностям”, - сказал министр.

По словам Думаняна, на втором этапе абитуриенты, не прошедшие первый этап, смогут выбрать 6 различных специальностей, для которых нужен уже сданный пакет экзаменов. Пройдут абитуриенты, набравшие наибольшее количество баллов.

Министр добавил, что в этом году, в отличие от прошлого года, когда в связи с эпидемией было решено провести только один вступительный экзамен, будет проведено не более двух экзаменов.

Ваграм Думанян также сообщил, что в этом году количество бесплатных мест в вузах составляет 2 918, а количество платных - 22 300. Что касается организации процедуры приема, он сообщил, что уже проводятся подготовительные работы, процесс находится в активной стадии.

Никол Пашинян отметил, что прием заявок будет в электронном формате.