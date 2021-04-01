Концерт “Мелодии Франкофонии” - подарок для Франции: Джонатан Лакотт

В рамках Дней Франкофонии 31 марта в Доме камерной музыки им. Комитаса состоялся концерт “Мелодии Франкофонии”.

Как передает «Арменпресс», на мероприятии выступили Государственный камерный хор Армении и Государственный камерный оркестр Армении. Под руководством дирижера Роберта Млкеяна прозвучали произведения Клода Дебюсси, Мориса Дюрюфле, Оливье Мессиана, Габриэля Форе, Франсиса Пуленка. Солировали Наира Ованнисян (меццо сопрано), Сусанна Абраамян (меццо сопрано), Тереза Восканян (орган).

В начале мероприятия с речью выступил чрезвычайный и полномочный посол Франции в Армении Джонатан Лакотт, который вспомнил, как два с половиной года назад Армения принимала саммит Франкофонии, 85 делегатов, приехавших со всего мира, и подарила всем прекрасный праздник. По его словам, это был большой успех Армении.

“Государственный камерный оркестр Армении и Государственный камерный хор Армении всегда был партнерами Франкофонии. И я благодарен им за то, что и сегодня вечером они подарили нам этот концерт и в Армении отметили Франкофонию и французскую культуру”, - отметил Джонатан Лакотт.

Посол подчеркнул, что Франкофония - признание французского языка общим. Франкоязычным можно быть от рождения, а в случае с армянами - она от сердца. Но в дополнение к признанию языка, Франкофония - это и внимание к культуре, желание защищать нашу культуру, распространять и делиться ею. И эту традицию сегодня продолжают Государственный камерный оркестр Армении и Государственный камерный хор Армении. Посол подчеркнул, что этот концерт был прекрасным подарком для Франции.

Концерт прошел в теплой атмосфере, под овации публики.