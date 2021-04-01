Степан Цатурян освобожден с должности заместителя министра ВТП

Решением премьер-министра Никола Пашиняна Степан Цатурян освобожден с должности заместителя министра высокотехнологичной промышленности. Как передает «Арменпресс», это решение размещено на сайте правительства.

Об уходе с поста министра ВТП заявил Акоп Аршакян.

Премьер-министр на заседании правительства 1 апреля сообщил, что на эту должность будет назначен бывший губернатор Тавуша Айк Чобанян.