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Степан Цатурян освобожден с должности заместителя министра ВТП

Степан Цатурян освобожден с должности заместителя министра ВТП

Решением премьер-министра Никола Пашиняна Степан Цатурян освобожден с должности заместителя министра высокотехнологичной промышленности. Как передает «Арменпресс», это решение размещено на сайте правительства.

Об уходе с поста министра ВТП заявил Акоп Аршакян.

Премьер-министр на заседании правительства 1 апреля сообщил, что на эту должность будет назначен бывший губернатор Тавуша Айк Чобанян.


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