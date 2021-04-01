Степан Цатурян освобожден с должности заместителя министра ВТП
12:58, 1 Апрель, 2021
Решением премьер-министра Никола Пашиняна Степан Цатурян освобожден с должности заместителя министра высокотехнологичной промышленности. Как передает «Арменпресс», это решение размещено на сайте правительства.
Об уходе с поста министра ВТП заявил Акоп Аршакян.
Премьер-министр на заседании правительства 1 апреля сообщил, что на эту должность будет назначен бывший губернатор Тавуша Айк Чобанян.
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