Делегацию ВСС приняли в Московском городском суде

Делегацию Высшего судебного совета Республики Армения во главе с председателем Рубеном Вардазаряном, находящуюся с официальным визитом в столице Российской Федерации, приняли в Московском городском суде. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Высшего судебного совета Армении.

Визит имел ознакомительный характер. Председатель Мосгорсуда Михаил Птицын представил армянским коллегам структуру суда, показатели загруженности судей. Армянские и российские коллеги обменялись мнениями об особенностях и общностях деятельности столичных судов двух стран, опыте применения современных технологий, в частности, об объемах и эффективности применения электронного правосудия в условиях пандемии.

Глава армянской делегации подчеркнул значение сотрудничества между судебными системами дружественных стран и выразил уверенность, что обмен лучшим и передовым опытом однозначно окажет положительное влияние на реформирование и совершенствование судебных институтов.