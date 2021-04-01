Сложные экспертизы ДНК погибших военнослужащих проводятся вместе с коллегами из РФ и Нидерландов
12:47, 1 Апрель, 2021
Министерство здравоохранения Республики Армения в течение последних двух-трех недель сложные экспертизы ДНК погибших военнослужащих проводит вместе с коллегами из РФ и Нидерландов. Как передает «Арменпресс», об этом после заседания правительства журналистам сообщила министр здравоохранения Анаит Аванесян.
Министр, отказалась ответить, сколько семей в данный момент ждут ответов ДНК.
ДНК экспертизы по идентификации останков проводятся параллельно с процессом поисков и обнаружения останков погибших военнослужащих.
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