Сложные экспертизы ДНК погибших военнослужащих проводятся вместе с коллегами из РФ и Нидерландов

Министерство здравоохранения Республики Армения в течение последних двух-трех недель сложные экспертизы ДНК погибших военнослужащих проводит вместе с коллегами из РФ и Нидерландов. Как передает «Арменпресс», об этом после заседания правительства журналистам сообщила министр здравоохранения Анаит Аванесян.

Министр, отказалась ответить, сколько семей в данный момент ждут ответов ДНК.

ДНК экспертизы по идентификации останков проводятся параллельно с процессом поисков и обнаружения останков погибших военнослужащих.