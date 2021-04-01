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Сложные экспертизы ДНК погибших военнослужащих проводятся вместе с коллегами из РФ и Нидерландов

Сложные экспертизы ДНК погибших военнослужащих проводятся вместе с коллегами из РФ и Нидерландов

Министерство здравоохранения Республики Армения в течение последних двух-трех недель сложные экспертизы ДНК погибших военнослужащих проводит вместе с коллегами из РФ и Нидерландов. Как передает «Арменпресс», об этом после заседания правительства журналистам сообщила министр здравоохранения Анаит Аванесян.

 Министр, отказалась ответить, сколько семей в данный момент ждут ответов ДНК.

ДНК экспертизы по идентификации останков проводятся параллельно с процессом поисков и обнаружения останков погибших военнослужащих.


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