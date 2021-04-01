Артак Давтян с Рустамом Мурадовым обсудил вопросы обеспечения безопасности

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян 31 марта принял командующего миротворческой контингентом России, дислоцированной в зоне карабахского конфликта, генерал-лейтенанта Рустама Мурадова. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

В ходе встречи были обсуждены вопросы обеспечения безопасности и сотрудничества, была подчеркнута важность обеспечения возвращения армянских военнопленных и поисково-спасательных работ останков погибших и без вести пропавших.

Начальник Генштаба ВС Армении поблагодарил генерал-лейтенанта Рустама Мурадова за эффективную деятельность и усилия российского миротворческого контингента.