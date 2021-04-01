Время в Ереване: 11:07:36,   1 Апрель

Посольства 12 стран закрылись в КНДР из-за сложной обстановки в стране

Посольства 12 стран закрылись в КНДР из-за сложной обстановки в стране

Дипломатические представительства 12 государств прекратили работу в КНДР, а весь иностранный персонал международных гуманитарных организаций покинул страну в связи со сложной обстановкой в республике, в том числе дефицитом товаров и лекарств. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило в четверг посольство РФ в Пхеньяне на своей странице в Facebook.

"Покидающих корейскую столицу можно понять - далеко не каждый может выдержать беспрецедентные по своей строгости тотальные ограничения, острейший дефицит необходимых товаров, в том числе лекарств, отсутствие возможности решать проблемы со здоровьем", - рассказали в посольстве.

Как отмечается в заявлении, "уже повешены замки на воротах представительств Великобритании, Венесуэлы, Бразилии, Германии, Италии, Нигерии, Пакистана, Польши, Чехии, Швеции, Швейцарии, Франции, уехал весь иностранный персонал международных гуманитарных организаций". В настоящий момент свои страны представляют лишь девять послов и четверо временных поверенных в делах, а "персонал большинства еще функционирующих здесь посольств сокращен до минимума", добавили в посольстве РФ.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации