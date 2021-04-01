Правительство компенсирует плату за обучение 2 840 бенефициаров, участвовавших в войне

На компенсацию платы за обучение бенефициаров, участвовавших в войне, уже перечислено 205 млн драмов. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства сообщил министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян, добавив, что число бенефициаров - 1 373.

Согласно представленному проекту, который был принят правительством, предлагается выплатить еще 590 млн драмов, доведя число бенефициаров до 2 840.

“В список включены бенефициары из ВУЗов, и из колледжей. Около 82% бенефициаров из государственных вузов и колледжей, 18% - из негосударственных колледжей”, - представил министр.

Никол Пашинян подчеркнул, что участвовавшие в войне студенты, студенты, являющиеся членами семей лиц, участвовавших в войне, получат компенсацию за семестр.

“Это исходит из опубликованной мною дорожной карты. Мы увеличим финансирование, чтобы суметь компенсировать оплату 7 000 бенефициаров”, - сказал глава правительства.