Работодатели, принявшие на работу военнослужащих с ранениями или инвалидностью, получат 100 000 драмов

Правительство будет поощрять и оказывать содействие работодателям, которые после 1 мая этого года заключат трудовой договор с бывшими военнослужащими, раненными или получившими инвалидность в результате военных действий и с приравненными к ним лицами. Как передает «Арменпресс», это решение было принято на заседании правительства.

“В частности, предлагается за каждого устроенного на работу лица предоставлять работодателю максимально 100 000 драмов в квартальном разрезе”, - сказал министр труда и социальных вопросов Месроп Аракелян, представляя этот проект.

По словам министра, также предлагается выделить единовременную компенсацию по части расходов на адаптацию рабочего места в размере до 500 000 драмов.