Айк Чобанян освобожден с должности губернатора Тавуша
11:35, 1 Апрель, 2021
Решением правительства Айк Чобанян освобожден с должности губернатора Тавуша. Как передает «Арменпресс», в решении, в частности, говорится:
“Руководствуясь частью 2 статьи 160 Конституции Республики Армения и частью 1 статьи 6 Закона Республики Армения “О территориальном управлении”, правительство Республики Армения постановило:
Айк Чобанян освобождается с должности губернатора Тавушской области Армении”.
Согласно муссируемым в прессе сообщениям, Айк Чобанян будет назначен министром высокотехнологичной промышленности.
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