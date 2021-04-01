Решением правительства Айк Чобанян освобожден с должности губернатора Тавуша. Как передает «Арменпресс», в решении, в частности, говорится:

“Руководствуясь частью 2 статьи 160 Конституции Республики Армения и частью 1 статьи 6 Закона Республики Армения “О территориальном управлении”, правительство Республики Армения постановило:

Айк Чобанян освобождается с должности губернатора Тавушской области Армении”.

Согласно муссируемым в прессе сообщениям, Айк Чобанян будет назначен министром высокотехнологичной промышленности.