Миротворцы в Арцахе получили более 3 500 заявлений для оказания содействия

В Центре гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента в Степанакерте продолжается работа пункта приема граждан.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Там действует и горячая линия по поиску без вести пропавших военнослужащих, оказанию гуманитарной помощи, содействию трудоустройству и сбору информации по другим проблемным вопросам.

“В пункт приема граждан в общей сложности обратились более 3 500 человек. В том числе более 800 заявлений поступило на горячую линию. Дежурные офицеры, получающие по телефону или лично заявления, обязательно уточняют характер проблемы, выясняют у родственников информацию о предполагаемом районе исчезновения военнослужащего, регистрируют данные для установления с ними связи”, - сообщили в Минобороны РФ.

Все заявления вносятся в базу данных и передаются совместным поисковым группам.

Помимо работы с заявлениями жителей Арцаха, Центр гуманитарного реагирования российских миротворцев приступил и к доставке адресной гуманитарной помощи.

Военнослужащие миротворческого контингента многодетным семьям и вынужденным переселенцам, проживающим в Степанакерте, от благотворительных Фондов “Доктор Лиза” и “Спеши к добру” передали более 650 кг гуманитарной помощи.

Эти люди получили необходимые предметы для улучшения своего быта: одеяла, подушки, газовые плиты для приготовления пищи, гигиенические принадлежности, питание и т.д.

В течение нескольких дней российские военнослужащие передали жителям Арцаха более 16 500 тонн гуманитарного груза.