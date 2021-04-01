Премьер-министр поздравил ассирийскую общину Армении с праздником Хаб-Ниссан
Премьер-министр Никол Пашинян по случаю ассирийского Нового года - Хаб-Ниссана направил представителям ассирийской общины Армении поздравительное послание. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Аппарата премьер-министра Армении.
В послании говорится:
“Горячо поздравляю всех представителей ассирийской общины Армении с ассирийским Новым годом - Хаб-Ниссаном.
Пускай этот праздник, один из старейших религиозных национальных праздников, олицетворяющих возрождение природы, возвестит начало нового и счастливого года. Пускай он станет годом новых рождений, идей, успехов и достижений.
На протяжении всей истории нам вместе приходилось сталкиваться с множеством проблем, каждый раз преодолевая эти трудности. Сегодня, продолжая многовековые традиции дружбы между армянским и ассирийским народами, мы вместе переживаем период испытаний, борясь за построение светлого будущего нашей общей Родины.
Пусть все Ваши дома наполнятся любовью, солидарностью и теплом.
Поздравляю с Хаб-Ниссаном”.
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