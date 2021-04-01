Премьер-министр поздравил ассирийскую общину Армении с праздником Хаб-Ниссан

Премьер-министр Никол Пашинян по случаю ассирийского Нового года - Хаб-Ниссана направил представителям ассирийской общины Армении поздравительное послание. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Аппарата премьер-министра Армении.

В послании говорится:

“Горячо поздравляю всех представителей ассирийской общины Армении с ассирийским Новым годом - Хаб-Ниссаном.

Пускай этот праздник, один из старейших религиозных национальных праздников, олицетворяющих возрождение природы, возвестит начало нового и счастливого года. Пускай он станет годом новых рождений, идей, успехов и достижений.

На протяжении всей истории нам вместе приходилось сталкиваться с множеством проблем, каждый раз преодолевая эти трудности. Сегодня, продолжая многовековые традиции дружбы между армянским и ассирийским народами, мы вместе переживаем период испытаний, борясь за построение светлого будущего нашей общей Родины.

Пусть все Ваши дома наполнятся любовью, солидарностью и теплом.

Поздравляю с Хаб-Ниссаном”.