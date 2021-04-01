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В Араратской долине зацвели персиковые деревья

В Араратской долине зацвели персиковые деревья

Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Республики Армения сообщает, что в Араратской долине зацвели персиковые деревья.

“Учитывая наблюдаемые и прогнозируемые погодные условия и специализированные агрометеорологические расчеты, цветение персиковых деревьев в Араратской долине ожидалось в период с 5 по 10 апреля, что близко к среднему многолетнему показателю”, - говорится в сообщении Центра гидрометеорологии и мониторинга.


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