В парламенте Армении проходит внеочередное заседание: в повестке дня изменения в Избирательном кодексе

В Национальном собрании Республики Армении проходит внеочередное заседание. Как передает «Арменпресс», в повестке заседания – всего один вопрос.

Депутаты обсудят проект закона О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон “Избирательный кодекс Республики Армения”. Соавторами проекта являются Арман Бабаджанян, Сергей Багратян, Ваагн Овакимян и Амазасп Даниелян.

Изменения в Избирательном кодексе будут внесены перед внеочередными парламентскими выборами.