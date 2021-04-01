В парламенте Армении проходит внеочередное заседание: в повестке дня изменения в Избирательном кодексе
11:00, 1 Апрель, 2021
В Национальном собрании Республики Армении проходит внеочередное заседание. Как передает «Арменпресс», в повестке заседания – всего один вопрос.
Депутаты обсудят проект закона О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон “Избирательный кодекс Республики Армения”. Соавторами проекта являются Арман Бабаджанян, Сергей Багратян, Ваагн Овакимян и Амазасп Даниелян.
Изменения в Избирательном кодексе будут внесены перед внеочередными парламентскими выборами.
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