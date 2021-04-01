От посещения военнопленных до поисковых работ: интервью руководителя делегации МККК

Война в Нагорном Карабахе поставила перед Международным комитетом Красного Креста (МККК) новые задачи в этом регионе. Организация участвует в различных мероприятиях, от поиска останков погибших до посещения пленников, обеспечения связи между ними и их семьями и во многом другом. Об этих работах корреспонденту «Арменпресс» рассказал глава делегации Международного комитета Красного Креста в Армении Тьерри Рибо.

- Уважаемый господин Рибо, война 2020 года в зоне нагорно-карабахского конфликта создала серьезные проблемы для Международного комитета Красного Креста. Укажите приоритеты Вашей работы в последние месяцы. В каких мероприятиях, в основном, задействована миссия?

- Международный комитет Красного Креста находится в регионе с 1992 года, у нас есть делегации в Ереване, в Баку, а также миссия в Нагорном Карабахе. Мы по сей день работаем в регионе без перебоев. Конечно, недавняя эскалация карабахского конфликта привела к усилению нашей реакции и активности. В частности, в Нагорном Карабахе мы оказывали экстренную помощь в создании больниц, через местные учреждения оказывали помощь населению с продуктами питания и с другими предметами первой необходимости. В Армении мы сосредоточились на содействии людям, перемещенным в результате эскалации конфликта, а также на доступности здравоохранения и образования. Сейчас чрезвычайное положение уже отменено, и в Армении мы уделяем особое внимание приграничным общинам, помогая проживающему там мирному населению, которое столкнулось с новой ситуацией. Мы много лет работаем в Тавушской области, теперь хотим развивать программы в Сюнике и, по возможности, в Гегаркунике и в Вайоц Дзоре.

Одно из основных направлений нашей работы - содействие семья, принявшим вынужденных переселенцев, а также и этим семьям. В сотрудничестве с Обществом Красного Креста Армении мы помогаем этим принимающим семьям преодолевать трудности с приемом семей, перемещенных из Нагорного Карабаха. Вместе с Обществом Красного Креста Армении мы ищем способы содействия ВПЛ в разных частях страны. Одно из основных направлений нашей деятельности связано с вопросом без вести пропавших. МККК ежедневно участвует в поисках жертв, которые начались в в ноябре 2020 года. Мы не только участвуем в поисках, но и оказываем техническую помощь в идентификации останков, чтобы их можно было вернуть их семьям. Считаем очень важным, чтобы у семьи была возможность получить ответ на вопрос, где их родной. Этот процесс еще не закончен. Мы поддерживаем семьи без вести пропавших лиц, при необходимости – и психологически, а при возможности - финансово. Мы понимаем, что вопрос идентификации останков важен и с точки зрения юридических обязательств. Эти вопросы регулируются законодательством. И мы готовы работать с властями Армении над улучшением правовой базы, которая поможет этим семьям воспользоваться всеми услугами и содействием.

Анна Григорян

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