Военный прокурор Армении посетил центральный сборный пункт МО Армении

Военный прокурор Республики Армения, заместитель генерального прокурора Ваге Арутюнян в сопровождении начальника службы призыва и мобилизации Министерства обороны Армена Автандиляна посетил центральный сборный пункт МО Армении, где проследил за процессами организации призыва, проводимыми жеребьевками, их соответствием установленным условиям и порядку.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Генпрокуратуры Армении.

На центральном сборном пункте военный прокурор общался с призывниками, выслушал их мнения и предложения. Ваге Арутюнян отметил важность того обстоятельства, что призывники не указывали на проблемы с объективностью жеребьевки, не выражали недовольства, что также свидетельствует о должном и достаточном общественном доверии к этому процесса в рамках первого призыва в послевоенный период, заверив, что призыв в центре внимания военной прокуратуры.

Ваге Арутюнян присутствовал также на медицинских обследованиях, проводимых на сборном пункте, в ходе которых он говорил как с различными врачами-специалистами, так и с обследуемыми призывниками, знакомился с проблемами их здоровья.

В сомнительных случаях относительно состояния здоровья некоторых лиц, он поручал подвергнуть их повторному и более тщательному обследованию.

Военному прокурору было доложено, что несколько призывников были возвращены из центрального сборного пункта МО РА с целью проведения повторных исследований, в связи с чем было дано поручение для изучения личных дел данных призывников направить их в военную прокуратуру.

Исходя из представленных ему предложений, жалоб и недовольств, военный прокурор начальнику службы призыва и мобилизации МО Армении дал конкретные указания, направленные на улучшение процесса призыва и организационных вопросов.

В конце визита В. Арутюнян пожелал молодым людям, пополняющим ряды Вооруженных сил Республики Армения, доброй службы, высоко оценил преданность гражданскому долгу по защите Родины. Он заверил, что государство и Военная прокуратура Армении в течение всего срока их службы будут делать все возможное для обеспечения их правовой защиты и оказания им всяческого содействия.