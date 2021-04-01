Цены на цветные металлы - 31-03-21

ЛОНДОН, 1 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 31 марта были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.49% и составила 2235.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.57% и составила 8845.50 долларов США, цена на свинец выросла на 0.56% и составила 1979.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.28% и составила 16150.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.55% и составила 25300.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.90% и составила 2807.50 долларов США, цена на молибден выросла на 1.39% и составила 24141.00 долларов США, цена на кобальт снизилась на 1.45% и составила 51000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.