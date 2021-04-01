Сборная Армении единолично лидирует в группе J

Сборная Армении по футболу единолично лидирует в группе J отборочного турнира чемпионата мира.

Как передает «Арменпресс», после 3 туров воспитанники Хоакина Капарроса - футболисты национальной сборной Армении по футболу, имеют 100% результат - три игры, три победы и 9 очков! На втором и третьем местах, имея по 6 очков, расположились сборные Северной Македонии и Германии. По 3 очка у Румынии и Исландии. Лихтенштейн очков не набрал.

В 4-м туре, который стартует в сентябре, Армения 2 сентября встретится с Северной Македонией, Лихтенштейн с Германией, Исландия с Румынией.