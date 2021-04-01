Наши соперники: Германия неожиданно проиграла, Исландия одержала победу над Лихтенштейном

В группе J отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в которой и сборная Армении, состоялись два других матча тура.

Как передает «Арменпресс», сборная Исландии на выезде обыграла Лихтенштейн со счетом 1:4. В составе исландцев отличились Биркир Севарссон, Биркир Бьяднасон, Виктор Палссон и Рунар Мар Сигурьонссон. Мяч Лихтенштейна забил Яник Фрик.

В другой игре тура сборная Германии на своем поле потерпела неожиданное поражение от Северной Македонии, игра закончилась со счетом 1:2. В составе македонцев отличились Горан Пандев и Элиф Эльмас, единственный гол Германии забил Илкай Гюдоган.