Газета “Айастани Анрапетутюн”: Анкара против Армении ведет “водную войну”

“В политических аналитических кругах существует фундаментальная гипотеза, что будущие войны будут из-за ресурсов пресной воды. На Ближнем Востоке, где почти во всех странах есть проблема с водой, эта проблема стоит особенно остро. Турция в этом вопросе ведет себя агрессивнее остальных. Она перекрывает реки Тигр и Евфрат, создавая проблемы для государств, находящихся к югу от ее границ. Армения также не застрахована от этой политики Турции. По данным на 30 марта, самое крупное водохранилище Армении, Ахурянское, в этом году заполнено на 116 миллионов кубометров меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то время как соседняя Турция с большой интенсивностью строит водохранилища, с территории Армении воды перетекают в Азербайджан, а водохранилищем Джохаза пользуются только азербайджанцы. В результате недавней войны в Арцахе некоторые важные источники воды в системе водоснабжения Армении также перешли к Азербайджану. По некоторым оценкам, за пределы Армении ежегодно перетекает около 6 миллиардов кубометров пресной воды. Государство, объявившее сельское хозяйство приоритетной отраслью, просто обязано дать толчок строительству водохранилищ. Этот процесс дорогостоящий, но результаты во много раз будут больше, чем затраты”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.