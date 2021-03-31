Этот успех принадлежит всей нашей стране: Хоакин Капаррос

Главный тренер сборной Армении по футболу Хоакин Капаррос победу над Румынией считает победой всей страны.

«Я очень доверял нашим футболистам. Но мы знали, что перед нами очень сложная задача, группа довольно тяжелая. Мы соревнуемся со сборными, которые имеют богатую футбольную историю. Футболисты сборной Армении доказали, что понимают, что значит носить футболку сборной. Этот успех принадлежит нашей стране, нашим болельщикам и нашим футболистам», - сказал Капаррос на послематчевой пресс-конференции.

В третьем туре квалификационного этапа чемпионата мира сборная Армении приняла Румынию. Сборная Армении в отборочном туре чемпионата мира, одержав третью победу подряд, показала действительно исторический результат. Армения-Румыния - 3:2! Матч 4-го тура отборочного турнира мундиаля с Северной Македонией сборная Армении проведет на выезде уже в сентябре. Игра состоится 2 сентября. Затем, 5 сентября сборная Капарроса встретится с Германией, а 8 сентября в Ереване примет сборную Лихтенштейн.