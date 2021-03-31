Губернатор Тавушской области Айк Чобанян уйдет в отставку
21:45, 31 Март, 2021
Губернатор Тавушской области Айк Чобанян будет освобожден от занимаемой должности. Как сообщает Арменпресс, проект соответствующего решения включен в повестку дня завтрашнего заседания правительства.
Решением правительства Айк Чобанян был назначен губернатором Тавуша 6 февраля 2019 года.
По сообщениям СМИ, Чобанян может быть назначен министром высокотехнологической промышленности. Действующий министр Акоп Аршакян заявил о своей отставке.
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