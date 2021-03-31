Глава МИД Арцаха направил соболезнования в связи с кончиной Каро Кебабджяна

Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян направил письмо соболезнования семье Постоянного Представителя Арцаха в странах Ближнего Востока Каро Кебабджяна в связи с его кончиной. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Республики Арцах, в письме, в частности, говорится:

“С глубокой скорбью и сожалением воспринял весть о преждевременной кончине Постоянного Представителя Арцаха в странах Ближнего Востока Каро Кебабджяна.

Ушел из жизни человек, который 22 года достойно представлял Арцах, не жалел сил и энергии для укрепления посредством обьединения потенциала армян всего мира триединства Арцах-Армения-Диаспора во имя сохранения армянства, усиления и процветания обеих армянских республик.

Внес он также и существенный вклад в дело патриотического воспитания молодого поколения.

Каро Кебабджян останется в нашей памяти как опытный дипломат, энергичный и благородный человек, всецело посвятивший свою жизнь Родине и народу.

От имени всего коллектива министерства иностранных дел Республики Арцах и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким Кебабджяна. Пусть Господь упокоит его душу, а вам даст сил для облегчения от горести невосполнимой утраты”.