Венгерские журналисты обвиняют власти в сокрытии масштабов пандемии

Пресса в Венгрии обвинила правительство в том, что оно подвергает опасности жизни людей, не давая средствам массовой информации полностью освещать вспышку COVID-19 в стране.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Reuters, в открытом письме, опубликованном большинством независимых новостных агентств страны, репортеры заявили, что им заблокировали доступ в больницы и запретили разговаривать с медиками, что делает невозможным предупредить общественность о кризисе.

Венгрия, население которой составляет 10 миллионов человек, сообщила о 302 смертельных случаях во вторник, 30 марта, что является самым высоким показателем с начала пандемии, и в настоящее время имеет самый высокий в мире показатель летальных исходов в неделю на душу населения. Врачи, говорящие на условиях анонимности, сообщили агентству, что больницы переполнены.

Правительство Венгрии отрицает наличие кризиса пропускной способности медучреждений, а государственные СМИ описывают ситуацию в больницах как контролируемую. Правительство заявляет, что оно нацелено на восстановление экономики за счет поставок вакцин, в том числе прививок из России и Китая, которые еще не были одобрены ЕС.

“Врачи и медсестры не могут свободно разговаривать с общественностью, а журналисты не допускаются в больницы, поэтому мы не можем оценить, что там происходит”, - говорится в письме, опубликованном в 28 независимых газетах, на веб-сайтах и других изданиях.

Совет Европы заявил вчера, что работники венгерских СМИ сталкиваются с растущими проблемами, связанными с освещением пандемии. Правительство отклонило эти замечания как “основанные на предположениях и утверждениях”.

Официальный представитель правительства Золтан Ковач заявил, что для журналистов не сделают никаких послаблений, и обвинил «левые порталы» в распространении “фейковых новостей”, чтобы поставить в неловкое положение систему здравоохранения страны.

“Мы должны использовать больницы для лечения, а не снимать кадры. Венгерские врачи и медсестры работают исключительно эффективно. Пусть работают”, - заявил Золтан Ковач.

Врачи также забили тревогу, что освещение в новостях, не показывающих масштабов кризиса, может усугубить ситуацию.

“Я предупреждаю все политические силы и их СМИ, что односторонняя информация, цензура задерживает признание недостатков здравоохранения, которые могут стоить жизни нашим гражданам”, - написал в Facebook председатель ассоциации врачей из Дьера Янош Сижярто.