Moderna работает над вакциной против южноафриканского штамма коронавируса: Афеян

Компания Moderna Нубара Афеяна работает над вакциной против южноафриканского штамма коронавируса. Как сообщает Арменпресс, об этом Афеян заявил в ходе онлайн-обсуждения на тему «Бросая вызов всеобщему страху: год спустя».

Афеян напомнил, что Moderna приступила к разработке вакцины в январе 2020 года, и после прохождения всех тестов на безопасность в декабре приступила к ее массовому производству, после чего вакцина использовалась в США и других странах.

«Мы достаточно осторожно относимся к тому, как ведет себя вирус, он постоянно меняется, продолжает представлять для нас угрозу. Штаммы вирусов претерпевают довольно серьезные изменения, мы постоянно находим новые штаммы вируса», - сказал Афеян.

Он отметил, что новые штаммы по-разному влияют на иммунную систему тех, кто уже был инфицирован, или на иммунную систему тех, кто был вакцинирован.

«В эти недели мы работаем над новой вакциной против южноафриканского штамма. Конечно, мы не знаем, верна ли выбранная нами стратегия. Мы должны постараться завершить испытания как можно скорее, чтобы могли как можно скорее положить конец этой пандемии», - сказал Афеян.