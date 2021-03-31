Трамп допустил, что будет в 2024 году баллотироваться в президенты США

Бывший президент США Дональд Трамп в очередной раз допустил возможность того, что он в 2024 году вновь будет баллотироваться на пост главы государства. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, с этим заявлением он выступил в интервью, выдержки из которого опубликовали в среду ряд американских СМИ.

Вопросы бывшему американскому лидеру во время своего шоу задавала супруга его сына Лара Трамп. Она, в частности, спросила экс-президента, есть ли надежда на то, что он снова будет баллотироваться в 2024 году. "Вы можете надеяться. Это я могу сказать", - ответил Трамп. "Мы любим нашу страну", - добавил он. "Мы должны помочь нашей стране", - подчеркнул экс-президент США.

Трамп выразил уверенность в том, что его администрации, в частности, удалось добиться успехов в том, что касается политики в отношении Ирана, КНДР и Китая.

Ранее Трамп заявил, что намерен после промежуточных выборов в стране, которые состоятся в 2022 году, принять окончательное решение о возможности вновь баллотироваться на пост главы государства. "Согласно данным всех опросов, от меня хотят, чтобы я снова баллотировался. Но мы посмотрим, мы подумаем", - отметил тогда он. Трамп подчерчивал, что сначала сосредоточится на поддержке республиканцев, которые претендуют на места в Палате представителей Конгресса США. Он выразил уверенность в том, что у республиканцев есть шансы вернуть контроль над обеими палатами Конгресса США по итогам промежуточных выборов в 2022 году. "Мы примем решение после этого", - добавил он, говоря о возможности снова претендовать на пост президента.

Трамп 28 февраля во время выступления на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида) допустил, что может вновь принять участие в борьбе за пост главы государства.