Приложим все усилия, чтобы в Армении привилось как можно больше людей: Торосян

Правительство Армении обещает приложить все усилия для вакцинации от коронавируса как можно большее количество людей в Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил руководитель аппарата премьер-министра, бывший министр здравоохранения Армении Арсен Торосян в ходе онлайн-обсуждения на тему «Бросая вызов всеобщему страху: год спустя».

Торосян сначала рассказал о неопределенностях, существовавших с самого начала эпидемии. «Но это также возможность, потому что мы извлекли много уроков из этой неопределенности. Например, в фантастически короткие сроки стало возможным создать вакцину», - сказал он, добавив, что всегда был сторонником вакцинации.

Торосян отметил, что правительство Армении и все правительства мира работали очень упорно и бдительно в течение последнего года. «Мы не думаем, что скоро вернемся к нормальной жизни, но мы должны приложить все усилия, чтобы это произошло как можно скорее. Вакцинация - важнейший инструмент, который вернет нашу жизнь в нормальное русло, в первую очередь, это приоритет для Армении», - заверил он.

Торосян отметил, что ему повезло стать первым человеком в Армении, получившим вакцинацию, и заверил, что это было абсолютно безопасным и спасающим жизнь вмешательством. «И я, вместе с министерством здравоохранения, приложу все усилия, чтобы как можно больше вакцинированных людей в Армении, принимая во внимание движение против вакцинации, логистические проблемы и т.д.», - сказал он.