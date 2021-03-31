Молдова вводит режим чрезвычайного положения на период с 1 апреля по 30 мая, чтобы снизить распространение коронавируса. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такое решение было принято парламентом на внеочередном заседании в среду по просьбе правительства.

"Проект решения был одобрен 52 голосами депутатов", - сказала председатель законодательного органа Зинаида Гречаный на заседании, которое транслировала на своем сайте пресс-служба законодательного органа.