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Молдова вводит режим чрезвычайного положения 

Молдова вводит режим чрезвычайного положения 

Молдова вводит режим чрезвычайного положения на период с 1 апреля по 30 мая, чтобы снизить распространение коронавируса. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такое решение было принято парламентом на внеочередном заседании в среду по просьбе правительства.

"Проект решения был одобрен 52 голосами депутатов", - сказала председатель законодательного органа Зинаида Гречаный на заседании, которое транслировала на своем сайте пресс-служба законодательного органа.


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