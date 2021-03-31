Украина подала заявку на включение борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Власти Украины подали заявку в ЮНЕСКО на включение в список нематериального культурного наследия учреждения процесса приготовления борща как блюда украинской национальной кухни. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, օб этом сообщило в среду киевское издание "Факты" со ссылкой на заместителя министра иностранных дел страны Эмине Джапарову.

"У нас есть хорошие новости - досье для номинации "Культура приготовления украинского борща" наконец направляется в Париж для включения в Репрезентативный список [нематериального культурного наследия] ЮНЕСКО", - приводит издание слова замглавы МИД Украины.

Джапарова назвала подачу заявки "важным процедурным шагом, который является началом формального продвижения на международном уровне непревзойденного элемента украинской нематериального культурного наследия". Она отметила, что Киев будет вести работу по включению борща в список ЮНЕСКО в течение нескольких лет, так список обновляется раз в два года. По данным замминистра, подготовкой заявки в ЮНЕСКО занималось Министерство культуры и информационной политики Украины, а также эксперты в области культурологии и кулинарии. Они собирали по всей стране рецепты приготовления борща, чтобы подкрепить тезис о принадлежности этого блюда именно украинской нематериальной культуре.

О планах подачи заявки на включение борща в составляемый ЮНЕСКО список нематериального культурного наследия Минкультуры Украины заявило в прошлом году. Представители украинских властей делают особый акцент на то, что борщ, по их мнению, принадлежит исключительно национальной кухне Украины, а не России.

Борщ - суп, для приготовления которого используется свекла, придающая блюду характерный красный цвет. В толковом словаре Даля борщ определяется как "квашеная свекла, род щей, похлебка из свекольной кваши, на говядине и свинине или со свиным салом". Борщ является основным первым блюдом в украинской кухне. При этом аналогичное блюдо присутствует в кухне других народов - русских (борщ), белорусов (боршч), поляков (баршч), литовцев (барщчяй), румын и молдован (борш), а также восточноевропейских евреев-ашкенази (борщ).