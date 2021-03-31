Президент Арцаха направил телеграмму соболезнования семье Героя Арцаха Аркадия Тер- Тадевосяна

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 31 марта направил телеграмму соболезнования семье Героя Арцаха Аркадия Тер-Тадевосяна.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в телеграмме говорится:

«Армянский народ сегодня понес тяжелую и невосполнимую потерю - ушел из жизни Герой Арцаха Аркадий Тер-Тадевосян, наш любимый Командос.

Это неописуемая боль для нас всех, кому посчастливилось знать и работать с искусным и опытным военным деятелем, человеком с большой душой. Он был великим армянином, наделенным высокими человеческими и моральными качествами.

Великий мастер военного дела максимально применил свой богатый опыт и знания, навыки и возможности для организации защиты родины, укрепления ее обороноспособности. Будучи у истоков Арцахского национально-освободительного движения, он внес неоценимый вклад в формирование наших вооруженных сил и одержание заветных побед.

От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично глубоко соболезную семье Аркадия Тер-Тадевосяна, его родным и соратникам. Вместе со всем армянством Арцах испытывает скорбь в связи со смертью героя.

Славное имя Аркадия Тер-Тадевосяна навсегда останется в героических страницах новейшей истории армянского народа».