В Мегри, в селе Нрнадзоре строится новый жилой квартал для переселенных арцахцев

В селе Нрнадзор общины Мегри Сюникской области начались строительные работы нового квартала. На первом этапе планируется построить 30 индивидуальных жилых домов, предназначенных для переселенных из Арцаха. В беседе с «Арменпресс» председатель Совета попечителей Фонда развития Мегри Армен Сакапетоян отметил, что финансирование проекта осуществляется на средства благотворителей. Уже профинансированы подготовительные работы и два отдельных проекта.

«Мы планируем сделать эту программу публичной, провести широкую информационную кампанию, которая расширит круг ее сторонников. Вначале мы намерены составить программу открытия, это будет первая церемония финансирования. Широкую информационную кампанию, при желании все смогут поддержат, вклады начиная с 1 000 драмов», - сказал Армен Сакапетоян.

Что касается подготовительных работ, то он не хочет, чтобы она была разложена в очень разрушенном состоянии, на площади около 3 гектаров ведутся масштабные земельные работы, ведутся планировочные работы. Готовится на стройке всего района. Строительство первых двух домов уже начинается. На первом этапе планируется построить 30 домов, выбор исключительно за семьей, молодой и многосемейной.

Говоря о подготовительных работах, он сказал, что крупномасштабные работы по выравниванию ведутся на территории около 3 га. Подготовлена строительная площадка. Уже начинается строительство первых двух домов. На первом этапе планируется построить 30 индивидуальных жилых домов. В первую очередь для молодых, многодетных семей.

Анна Гзирян

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