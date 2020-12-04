Предстоящие на 1 апреля мероприятия
18:04, Март 31, 2021
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Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
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Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 19:50 Приложим все усилия, чтобы в Армении привилось как можно больше людей: Торосян
- 19:35 Швеция отложит ослабление ограничений
- 19:10 Молдова вводит режим чрезвычайного положения
- 19:07 Украина подала заявку на включение борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО
- 19:03 Вице-премьер Грузии Иванэ Мачавариани подал в отставку
- 19:01 На армяно-азербайджанской границе пограничных происшествий не зафиксировано
- 18:52 Президент Арцаха направил телеграмму соболезнования семье Героя Арцаха Аркадия Тер- Тадевосяна
- 18:04 Предстоящие на 1 апреля мероприятия
- 17:59 Эрдоган заявил о намерениях посетить Шуши
- 17:50 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 31-03-21
- 17:47 Азиатские индексы - 31-03-21
- 17:34 Президент Армении принял депутата Армана Бабаджяняна
- 17:07 Пашинян выразил соболезнования по случаю кончины героя Арцаха Аркадия Тер- Тадевосяна
- 17:02 Президент Арцаха направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Карапета Кабабджяна
- 16:57 Глава МИД Армении и посол Великобритании обсудили вопросы двусторонней повестки
- 16:49 К 100-летию Анри Верноя в Армении пройдет Международная научная конференция
- 16:38 В Ереване водные сооружения планируется запустить 7 апреля
- 16:28 Госдепартамент США приказал своим служащим покинуть Мьянму
- 16:24 Губернатор Гегаркуника вручил награды родителям военнослужащих, погибших в последней Арцахской войне
- 16:06 В текущем году в Армении будет создано 3 историко-культурных заповедника
- 16:00 В этом году завершится строительство зданий школ для малого числа учащихся в 16 общинах
- 15:51 Католикос Всех Армян принял Мариам Бзнуни, вдову погибшего в дни войны дьякона Нарека Петросяна
- 15:50 В России за сутки выявили 8 275 случаев заражения коронавирусом
- 15:24 Температура воздуха в Армении постепенно повысится на 3-5 градусов
- 15:23 “Китайская модель” сокращения бедности может искоренить ее
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