Время в Ереване: 11:07:36,   31 Март

Эрдоган заявил о намерениях посетить Шуши

Эрдоган заявил о намерениях посетить Шуши

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду о намерениях посетить арцахский город Шуши, оккупированный Азербайджаном в результате боевых действий в Нагорном Карабахе осенью прошлого года, как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

"Мы рассчитываем, что после рамадана в самое ближайшее время мы посетим Шушу, где мы сумеем испытать новое чувство праздника", - сказал он в ходе выступления на неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который проходит в режиме видеоконференции.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]ress.am
settings Страница конфигурации