Эрдоган заявил о намерениях посетить Шуши

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду о намерениях посетить арцахский город Шуши, оккупированный Азербайджаном в результате боевых действий в Нагорном Карабахе осенью прошлого года, как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

"Мы рассчитываем, что после рамадана в самое ближайшее время мы посетим Шушу, где мы сумеем испытать новое чувство праздника", - сказал он в ходе выступления на неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который проходит в режиме видеоконференции.