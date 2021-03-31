Президент Армении принял депутата Армана Бабаджяняна
17:34, 31 Март, 2021
Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня встретился с не входящим во фракции Национального Собрания депутатом Арманом Бабаджаняном.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, на встрече речь шла о внутриполитической ситуации, существующих в стране кризисах, путях их преодоления и, в этом контексте, о проведении внеочередных парламентских выборов.
Депутат НС представил президенту Республики свои подходы и точку зрения относительно разрешения ситуации.
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