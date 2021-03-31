Президент Арцаха направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Карапета Кабабджяна

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 31 марта направил телеграмму соболезнования семье Постоянного представителя Арцаха в странах Ближнего Востока Карапета Кабабджяна.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в телеграмме говорится:

"С глубоким прискорбием узнал о смерти преданного сына армянского народа, Постоянного представителя Арцаха в странах Ближнего Востока Каро (Карапета) Кабабджяна, который с безграничной преданностью, неиссякаемой энергией и бескрайним оптимизмом служил высокому делу развития и усиления Родины, объединения и укрепления единства всего армянства, воспитания молодежи в национальном духе и возвращения соотечественников на родину.

Будучи широко известным на Родине и в Диаспоре, он осуществлял патриотичную миссию, делал все возможное для международного признания Арцаха, обеспечения его социально-экономического прогресса, внеся свой неоспоримый вклад в реализацию здесь разных программ.

Каро Кабабджян достойно пользовался любовью и уважением арцахцев. Его патриотичные усилия были высоко оценены. За заслуги перед Арцахом Каро Кабабжян был удостоен высоких государственных наград.

От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично глубоко соболезную всем родным и близким покойного, его партийным товарищам и многочисленным ученикам. Желаю всем стойкости и силы духа.

Имя истинного армянина и патриота навсегда останется в памяти нашего народа и будет служить примером для будущих поколений.

«Создание сильного государства возможно, если каждый из нас будет жить, работать и создавать семью на родине»,- заверял Каро Кабабджян".