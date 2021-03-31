Глава МИД Армении и посол Великобритании обсудили вопросы двусторонней повестки

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян 31 марта принял новоназначенного посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джона Патрика Галлахера по случаю вручения копий верительных грамот.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Ара Айвазян поздравил Джона Патрика Галлахера с принятием ответственной миссии и выразил уверенность, что посол внесет свой вклад в дальнейшее укрепление и обогащение армяно-британской повестки дня. В этом контексте стороны подчеркнули важность шагов по полноценному использованию имеющегося потенциала сотрудничества.

Министр Айвазян и посол Галлахер выделили сферы экономики, науки и образования как перспективные направления сотрудничества, подчеркнув важность активизации контактов между людьми.

В ходе встречи были затронуты вопросы региональной безопасности и стабильности.