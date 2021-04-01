В двух кварталах Степанакерта планируется строительство новых многоквартирных домов

В результате войны в Степанакерте полностью было разрушено около 40 зданий. Их необходимо построить заново. Об этом в беседе с «Арменпресс» заявил первый заместитель мэра Степанакерта Самвел Гулян, добавив, что Министерство градостроительства предоставило более 200 справок о жилых домов, в которых отсутствуют необходимые жилищные условия.

“В настоящее время в Степанакерте ремонтные работы ведутся на различных объектах. В частности, реконструируется здание школы номер 10, подвергшееся во время войны артиллерийскому обстрелу. В рамках социальных программ заменяются поврежденные окна и крыша, ведутся разные ремонтные работы. Необходимо отремонтировать еще 4 школьных здания”, - сказал Гулян. По словам заместителя мэра, под непосредственным вниманием мэрии Степанакерта ведется строительство нового участка братского кладбища на территории городского мемориала.

“Мы хотим облегчить финансовое бремя семей наших погибших братьев и дать дань уважения нашим героям. С этой целью создан Фонд содействия Степанакерта, в который физические лица, желающие участвовать в реализации той или иной программы, могут осуществлять денежные переводы. Уверяем, что эти средства будут целевыми, а подотчетность будет прозрачной”, - сказал заместитель мэра Степанакерта.

Среди актуальных проблем Степанакерта заместитель мэра назвал и ремонт крыш и систем канализации многоквартирных домов. Поврежденные коллекторы создали антисанитарные условия, и мы не можем эффективно использовать эти территории. Если проблема будет решена, можно будет использовать эти территории как парки, беговые дорожки и для других общественных целей. В Степанакерте актуален и вопрос разгрузки улиц.

“В столице необходимы новые широкие улицы, соответствующие современным требованиям. Большинство жителей Арцаха, перемещенных в результате войны, поселились в Степанакерте, поток автомобилей в столице значительно увеличился. В определенное время суток проехать по Степанакерту практически невозможно”, - сказал Самвел Гулян.

Затронув проблему нехватки жилья в Степанакерте, заместитель мэра отметил, что жилищная проблема была серьезной и до войны.

По его словам, люди, перемещенные из других населенных пунктов, в основном хотят жить в Степанакерте.

“Мы их по возможности разместили в гостевых домах, даже в квартирах гостеприимных степанакертцев. Проблема пополнения жилого фонда остается актуальной, и сейчас власти страны принимают меры по увеличению жилищного фонда за счет строительства многоквартирных домов. В настоящее время ведутся проектные работы по строительству многоквартирных домов в 2-х пригородных районах Степанакерта. Это обеспечит сбалансированное развитие столицы, вопрос обеспечения инфраструктур. На обсуждение регулярно выносятся проекты нового жилья, которые после утверждения архитектурным советом получают разрешение на строительство накануне. На запланированной территории нужно построить максимальное количество квартир”, - сказал первый заместитель мэра Степанакерта, заверив, что городская власть в сотрудничестве с другими госструктурами делает все возможное для своевременного и адекватного решения все существующих проблем.

Ван Новиков